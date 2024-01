Mr.Rain, 'dopo Supereroi travolto dalle storie degli altri'

Un filo rosso lega Supereroi, il brano di Mr. Rain che l'anno scorso arrivò terzo al festival di Sanremo, e Due Altalene, il pezzo che l'artista bresciano dopo l'exploit del 2023 porta quest'anno. "Due altalene è l'eredità di Supereroi, che mi ha cambiato la vita - racconta il cantante -. L'avevo scritta per raccontarmi e raccontare un periodo duro, sfruttando la musica per non sentirmi più solo. Quella canzone è arrivata a tantissima gente che ha iniziato a raccontarmi la sua vita. Da quelle storie, e in particolare da quella di un padre che ha perso i suoi due figli, ha preso il via Due Altalene".

Con il podio a Sanremo di Supereroi, cinque dischi di platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, i vertici delle classifiche, la vita di Mr.Rain è stata stravolta: "In questo ultimo anno sono successe cose folli: sono andato dal papa due volte, il brano è stato tradotto in spagnolo, non mi sono mai fermato. Non finirò mai di ringraziare Sanremo. So che le aspettative rispetto a un anno fa sono più alte, ma io non vado a fare una gara. La mia missione è entrare nel cuore della gente. Se succede questo, arrivare anche ultimo non mi interessa ultimo. Vivo tutto come fosse la prima volta".

Il 1 marzo uscirà anche il suo nuovo album ("Ho cercato di sperimentare, mantenendo lo stile della mia penna"), poi un tour con due grandi eventi previsti a novembre: il 26 al Palazzo dello Sport di Roma e il 30 al Forum di Assago.



