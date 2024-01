Guido Rossa, Genova ricorda sindacalista ucciso in via Fracchia

A quarantacinque anni da quel tragico 24 gennaio 1979, Genova ha rinnovato il ricordo di Guido Rossa, sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse. Come consueto l'apertura delle commemorazioni si è svolta nei pressi del cippo di via Fracchia, vicino al luogo dell'omicidio, con la deposizione di una corona e con una serie di interventi fra cui quello del sindaco Marco Bucci: "Sono passati quarantacinque anni dalla morte di Guido Rossa, un simbolo di libertà, coraggio e democrazia il cui ricordo rimane ancora oggi impresso, come un sigillo indelebile, nel cuore e nella memoria di Genova e dei Genovesi. Ancora una volta rendiamo un doveroso omaggio a lui in rappresentanza di tutte le vittime del terrorismo e alle loro famiglie. Oggi non abbiamo solo il dovere di ricordare, abbiamo il prezioso compito di tramandare tutti i valori e gli insegnamenti che possiamo trarre da quelle oscure pagine della storia della nostra città. Di Guido Rossa ricordiamo il coraggio di denunciare, di non arrendersi per costruire un futuro migliore. Il suo spirito è da sempre una guida per Genova". Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, la consigliera comunale Donatella Alfonso, il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna, il consigliere della Città Metropolitana Claudio Garbarino, la vicepresidente del Municipio Centro Est Daniela Marziano, il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, esponenti della sezione Anpi di Oregina e una rappresentanza di studenti della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Statale Oregina "Gastaldi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA