Corsica Sardinia ferries annuncia lo 'sbarco' a Sète

Corsica Sardinia ferries avvierà nuove linee da e per Sète che si aggiunge agli hub della compagnia dopo i porti di Tolone e Nizza. La compagnia - che in Liguria ha base a Vado ligure - ha annunciato che dopo i porti di Tolone e Marsiglia da aprile porterà le sue navi anche nel porto francese. Dal 10 aprile debutterà la linea da Sète verso le Baleari (Maiorca - porto di Alcudia) con una frequenza settimanale e dal primo luglio verso la Corsica (porto di Ile Rousse) con frequenza settimanale e viaggi notturni. "Le navi impiegate su questa rotta saranno di tipoogia "Mega" - spiega una nota della compagnia -, dotate di grandi spazi, comfort e servizi, come cabine private, saloni, bar ristoranti e coffee shop, aree gioco bimbi e accoglienza friendly per gli amici a quttro zampe". Corsica Sardinia ferries sottolinea che la novità delle linee da e per Sète "risponde alla domanda della nostra clientela e alla nostra costante tensione al rinnovamento e al migliore impiego della flotta e segue la logica delle sostenibilità delle nostre attività, poiché, in questo porto il sistema di elettrificazione delle banchine è già attivo".





