Cantieri autostrade: Pd chiede gratuità dei pedaggi in Liguria

"L'aumento dei pedaggi autostradali in Liguria va bloccato perché i disagi a carico degli utenti sono troppi, i liguri non devono pagare di più, vanno rese gratuite le tratte con più cantieri". Lo chiede il vicecapogruppo del Pd in Consiglio regionale Roberto Arboscello, che ha presentato un ordine del giorno per chiedere alla Giunta Toti di "attivarsi presso il Governo e i concessionari affinché le variazioni delle tariffe autostradali non vengano applicate in Liguria".

"La Giunta regionale solleciti il Governo a bloccare l'aumento delle tariffe autostradali e di prevedere la gratuità per quelle tratte, come A6, A10, A7 e A26 dove insistono più cantieri. - esorta il vicecapogruppo dem - Il cashback è una misura insufficiente e parziale".

"Ogni giorno i liguri sono costretti a disagi continui e lunghe ore di coda che rendono a volte impossibile spostarsi in macchina da un lato all'altro della Regione. - denuncia Arboscello - È inammissibile che dopo l'aumento automatico scattato un anno fa, nel 2024 scatti un nuovo aumento".



