Anziana morta cadendo da finestra alloggio protetto, 5 indagati

I carabinieri del Nas di Genova hanno sequestrato un alloggio protetto ad alta intensità gestito dalla Villa Basilea srl di piazza Pedro Ferreira a Genova perché senza autorizzazione ad accogliere pazienti non autosufficienti e perché opererebbe in condizioni di insicurezza per gli ospiti.

La procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone: si tratta di un dirigente medico della Salute mentale della Asl3 e dei dirigenti medici della struttura. Sono accusati di omicidio colposo.

Il sequestro è la conseguenza della morte di una anziana ospite avvenuta a febbraio dell'anno scorso. La donna, con gravi problemi psichici, in piena notte si era vestita per uscire ed era precipitata da una finestra della sua stanza al terzo piano.

Ad accorgersi del corpo dell'anziana erano stati alcuni passanti mezz'ora dopo.

Per il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto il sequestro preventivo, appare "del tutto inadeguato il livello di assistenza sanitaria e di vigilanza". Inoltre, "la presenza di altri ospiti che versano nelle medesime condizioni in cui si trovava la vittima, ossia non autosufficienti e con problematiche psichiatriche, rende apprezzabile e concreto il pericolo per la loro incolumità, pericolo che discende dall'inadeguato livello assistenziale fornito agli ospiti, sia sotto il profilo medico-sanitario, che sotto quello di una vigilanza adeguata alle condizioni del paziente".



