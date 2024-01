Un lupo a Genova, addormentato e portato nei boschi

Un lupo a Genova, trovato nei giardini dell'ex ospedale Pastorino di Bolzaneto, è stato addormentato e poi portato nei boschi con un intervento del nucleo di vigilanza faunistico ambientale. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana che in una nota ringrazia "il personale del nucleo di vigilanza faunistico ambientale che è intervenuto prontamente questa mattina, nell'ex ospedale Pastorino di Bolzaneto, in cui si era introdotto un lupo particolarmente 'confidente', cioè un esemplare che si è avvicinato a luoghi abitati. L'intervento tempestivo ha permesso di gestire la situazione senza danni e senza particolari problematiche. L'esemplare, un giovane di circa 30 kg, è stato addormentato, munito di radiocollare e trasportato sulle alture per essere liberato nel suo habitat naturale".

È apparso in buona salute, vedremo poi i risultati delle analisi - ha aggiunto Piana -. Fenotipicamente non è un ibrido.

Con il radiocollare potremo monitorare i suoi spostamenti e avere una serie di informazioni utili al monitoraggio, come le fonti di attrazione, per continuare ad attuare politiche preventive".



