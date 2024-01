Terzo Valico: Ferraris 'triangolo industriale collegato in 1 h'

Con il completamento dei lavori del Terzo Valico ferroviario "avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora". Lo evidenzia l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris intervistato da Sky TG24 Economia sull'opera il cui fine lavori è previsto nel 2026. "Il Terzo Valico di Genova è un esempio di opera strategica in corso di svolgimento come il raddoppio della Tortona-Voghera, che non è nel PNRR, consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora", prospetta.



