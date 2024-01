Teatri: Comune di Chiavari è pronto ad acquistare il Cantero

Il Comune di Chiavari è vicino all'acquisto del Teatro Cantero per riaprirlo dopo sei anni di chiusura attraverso il progetto del Teatro del Tigullio. Lo conferma il sindaco Federico Messuti in una nota stampa. "Dopo gli importanti contatti con la proprietà, che vanno nella direzione di un accordo per l'acquisto del Cantero, è sempre più concreta la possibilità di vedere realizzato il progetto del Teatro del Tigullio. - spiega - Perciò ho deciso di incontrare nuovamente i sindaci del comprensorio, insieme a Città Metropolitana, per presentare gli ultimi sviluppi e condividere il percorso che dovemmo affrontare insieme".

L'appuntamento è fissato il 31 gennaio nella sala del Consiglio comunale. "Avvieremo una nuova fase che vedrà il coinvolgimento di Regione e dei Ministeri, ma anche di soggetti privati per le opere di ristrutturazione. - rivela - Lavorando uniti riusciremo a riconsegnare alla comunità il teatro Cantero, un simbolo per il nostro territorio".



