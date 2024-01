Giorno Memoria, Toti premia gli studenti vincitori del concorso

In occasione della seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria per il Giorno della Memoria il presidente della Regione Giovanni Toti ha premiato alcune studentesse del Liceo Guglielmo Marconi-Federico Delpino di Chiavari tra i vincitori del concorso regionale '27 gennaio: Giorno della Memoria' organizzato dall'assemblea legislativa ligure.

"Il messaggio del Giorno della Memoria è quello di non dimenticare la Shoah. Non dobbiamo mai dimenticare questa tragedia, che ha una sua unicità per proporzioni, dimensioni e vittime che non può essere equiparata a nient'altro di quanto accaduto nella storia recente e passata del genere umano. - dichiara Toti - Credo sia bene affrontarlo con questo spirito e tenere questa Giornata fuori da ogni polemica legata alla cronaca e alla contingenza del momento, che, comunque la si interpreti, non ha nulla a che fare con l'Olocausto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA