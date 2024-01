Giorno Memoria, Consiglio Liguria premia 43 studenti

Sono 43 gli studenti e le studentesse liguri di scuola media superiore premiati questa mattina a Genova nell'aula Sandro Pertini del Consiglio regionale della Liguria in quanto vincitori della sedicesima edizione del concorso regionale "27 gennaio: Giorno della Memoria", promosso dall'assemblea legislativa regionale.

Ecco l'elenco dei premiati in Liguria per elaborati individuali e in gruppo sul tema della Shoah.

La Spezia: Irene Ordura (Istituto Luigi Einaudi-Domenico Chiodo).

Genova: Gabriele Bonacina, Bianca Parodi, Diego Masselli, Elvis Kungulli e Matteo Paparella (Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia di Ronco Scrivia); Anastasia Beretta, Sabrina Albanese, Alessandro Cane, Alessandro Doniaquio, Camilla Furiosi, Giada Odone, Giorgia Perrotta e Viola Savaia (Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia); Camilla Sassetti (Liceo Eugenio Montale); Benedetta Damassi (Liceo Eugenio Montale); Erika Lamanna (Liceo Linguistico Eugenio Montale).

Chiavari: Fabio Basso (Liceo Guglielmo Marconi-Federico Delpino); Stela Pere, Lucrezia Faulisi e Izaura Malia (Liceo Guglielmo Marconi-Federico Delpino); Stella Garbarino e Greta Marconcini (Liceo Guglielmo Marconi - Federico Delpino); Sveva Galliano (Liceo Antonio Maria Gianelli; Ludovica Risso e Giulia Mantegazza (Liceo Guglielmo Marconi - Federico Delpino di Chiavari).

Sarzana: Matteo e Michele Biggi (Istituto Tommaso Parentucelli - Cesare Arzelà).

Savona: Elena Castangia, Giada Prato, Elisabetta Minuto, Camilla Gaxha, Mattia Piccone, Matteo Fazzina e Giada Zavala Barboza (Liceo Orazio Grassi); Martina Formento, Alessandra Porcu, Alice Irma Soro e Gaia Turboni (Istituto Galileo Ferraris-Leon Pancaldo).

Imperia: Anna Ferraris, Francesca Silvini, Elisa Rinaldi e Giulia Maffone (Liceo Vieusseux).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA