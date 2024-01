Elezioni comunali, Toti non c'è disunità nel centrodestra

"Non c'è mai stato un clima di disunità con i leader regionali liguri di centrodestra, con Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (FdI), Carlo Bagnasco (Fi), lavoriamo bene e parliamo quotidianamente, miriamo soprattutto a risolvere tanti problemi di questa regione per continuare a cambiarla come abbiamo fatto sinora, da otto anni". Lo ha detto stamani il presidente ligure Giovanni Toti commentando l'incontro di ieri con gli altri leader liguri del centrodestra.

"Stiamo lavorando per trovare una sintesi. A Genova si può trovare in pochi minuti mentre sui territori è più difficile, perchè incidono diversi fattori, considerando persone che militano dalla stessa parte a livello regionale ma magari in alcuni paesi hanno ambizioni e progetti legittimamente diversi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA