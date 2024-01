Da Consiglio Liguria riconoscimento a infettivologa Artioli

Il presidente Gianmarco Medusei ha consegnato questo pomeriggio nella sede del Consiglio regionale, una targa alla dottoressa Stefania Artioli per ringraziarla "per l'estrema dedizione al lavoro, le riconosciute qualità umane e la profonda competenza sempre dimostrata nello svolgere la professione medica come primario di Malattie infettive e capo dipartimento".

"Ho voluto essere portavoce del pensiero e del riconoscimento di tanti cittadini spezzini verso la dottoressa Stefania Artioli - dichiara in una nota il presidente Gianmarco Medusei - che ha fatto dell'Ospedale la sua casa, dimostrando sempre grande competenza professionale e umanità. Ringrazio anche il personale sanitario che l'ha coadiuvata, dagli OSS agli infermieri e ai medici, perché è sempre stato un lavoro di squadra che Stefania Artioli ha saputo coordinare molto bene, formando anche specialisti infettivologi che saranno sicuramente all'altezza del compito che andranno a svolgere".

"Voglio ringraziare il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei - sottolinea la Dottoressa Stefania Artioli - Per me questa è anche un'occasione per ringraziare tutte le Istituzioni. Durante il periodo pandemico, sono state fatte alcune scelte che noi, che eravamo al 'fronte' ad affrontare la problematica Covid, potevamo condividere o non condividere. La cosa fondamentale, però, è che non ci siamo mai sentiti abbandonati dalle Istituzioni, e questo per noi è stato davvero di grande aiuto. Un ringraziamento anche a tutti i miei colleghi, perché il nostro è stato sempre un lavoro di equipe".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA