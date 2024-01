Consiglio comunale Genova, minuto silenzio per morte Mazzolino

Durante il consiglio comunale di oggi a Genova è stato osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa di Tullio Mazzolino, figura di spicco della Democrazia Cristiana genovese tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. Commercialista e dirigente di banca è da tutti conosciuto per essere stato il promotore del progetto di pedonalizzazione del cosiddetto Quadrilatero (via Cesarea, via Fiasella e limitrofe) e di via San Vincenzo. Fu assessore al Traffico sotto la giunta Campart. "Il suo impegno e la sua dedizione sono stati fondamentali per il decongestionamento del traffico del cuore della città - ha ricordato il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba - a lui si deve la pedonalizzazione di Via San Vincenzo e del Quadrilatero, un'opera fortemente voluta che lo ha visto battersi in prima persona e realizzata grazie all'aiuto di un allora giovanissimo Paolo Odone, della quale ancora oggi ringraziamo". La carriera politica di Mazzolino iniziò come consigliere di circoscrizione a Oregina per poi a varcare le porte di Palazzo Tursi dove è rimasto per circa 20 anni. "Se pur non più attivo politicamente, nel corso degli ultimi anni la sua influenza e saggezza sono state preziose per molti esponenti della politica locale e i suoi consigli importanti per il progresso della nostra comunità", ha concluso Cassibba.



