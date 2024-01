Comune Genova, Ponte Parodi diventerà un parcheggio temporaneo

Il Comune di Genova ha deciso di trasformare l'area di Ponte Parodi al Porto Antico in un parcheggio temporaneo in attesa della totale riqualificazione.

Lo annuncia l'assessore alla Mobilità del Comune Matteo Campora rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua.

"L'amministrazione ha creduto nell'operazione del winter park all'interno di un'area non utilizzata per anni. Adesso inizia una fase successiva, perché quell'area è preziosa e dovrà essere valorizzata. - afferma Campora - La società Genova Parcheggi sta valutando se possa essere utilizzata anche come parcheggio temporaneo, visto che ci sono richieste forti da parte del Municipio e dei residenti per la penuria di posti auto. In una fase, quindi, solo transitoria, quell'area potrebbe essere utilizzata come parcheggio, in attesa che diventi una piazza delle feste grazie a una riqualificazione totale".

"Non ci possiamo permettere di tenere un'area così grande inutilizzata", conclude l'assessore. Il progetto del centro polifunzionale di Ponte Parodi è in stallo da anni a causa di contenziosi tra gli enti pubblici e i privati interessati alla riqualificazione.



