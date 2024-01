Città 30: Campora, 'a Genova no zone generalizzate ma puntuali'

Per gestire il traffico Genova non seguirà l'esempio di Bologna sull'introduzione di una generalizzata 'zona 30', ma proseguirà valutando la creazione di vie e aree della città dove il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri orari in modo puntuale, soprattutto nei pressi delle scuole. Lo conferma l'assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora rispondendo a due interrogazioni in Consiglio comunale presentate da Alberto Pandolfo (Pd) e Paolo Gozzi (Vince Genova) su quali siano le intenzioni e le strategie previste dalla giunta Bucci in tema di misure di moderazione del traffico in città.

In aula rossa dunque è sbarcato l'argomento che, soprattutto per via delle parole del ministro Salvini, è diventato un caso nazionale. "Argomento molto dibattuto - commenta Campora - ma penso che la questione debba essere affrontata in maniera pragmatica e non ideologica, noi abbiamo avuto un confronto continuo con i vari ministri dei Trasporti e l'obiettivo è sempre stato quello della sicurezza stradale, quindi siamo contrari ad applicare una norma in maniera generalizzata, anche perché su molte strade collinari già è difficile andare a velocità superiori, ma la nostra linea è quella di applicare le zone 30 vicino alle scuole o altri edifici sensibili".

Il piano di Palazzo Tursi, in realtà, non prevede solo l'abbassamento del limite di velocità ma anche una serie di altri interventi leggeri, ad esempio divieti di circolazione a fasce orarie, aree kiss&go dove i genitori motorizzati possano lasciare e prelevare i bambini in sicurezza senza lasciare auto in doppia fila. Ci sono poi altri interventi del cosiddetto 'urbanismo tattico', come isole pedonali, dossi, iniziative come pedibus e bicibus che incoraggiano gli spostamenti a piedi o in bici sul percorso casa-scuola. "Abbiamo un costante dialogo con i Municipi affinché propongano progetti e continueremo a farlo - conclude Campora - penso alla strada scolastica che sarà attivata a breve in via Giotto, a Sestri Ponente, intervento finanziato e approvato". Secondo l'Istat Genova con 593,9 incidenti ogni 100 mila residenti è al primo posto in Italia per numero di incidenti (dato 2022).



