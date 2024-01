Calcio: Spezia, arrivano Mateju e Falcinelli da Palermo e Modena

Lo Spezia chiude per il difensore Ales Mateju dal Palermo e per l'attaccante Diego Falcinelli del Modena. Oggi giorno di visite mediche e firme per il quarto e quinto acquisto del calciomercato dei liguri, attualmente all'ultimo posto della classifica in serie B. Gli arrivi sbloccano le cessioni di Kelvin Amian al Bologna, dove ritroverà Thiago Motta che lo ha già allenato due stagioni fa, e di Luca Moro che farà ritorno al Sassuolo, che lo girerà in prestito ancora in cadetteria (Sampdoria e Catanzaro interessate). Lo Spezia proverà poi a chiudere altri tre acquisti, uno per reparto, entro il termine del 2 febbraio prossimo. Il presidente Philip Platek dovrebbe tornare negli Stati Uniti dopo la partita di Pisa di sabato prossimo, mentre dal 29 gennaio scadrà l'inibizione ai danni dell'amministratore delegato Andrea Gazzoli, frutto di un patteggiamento con la Procura Federale per un episodio di tesseramento irregolare di un preparatore dei portieri legato alla sua passata militanza nella Spal.



