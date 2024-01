Autografi e dediche di McCurry direttamente in mostra a Genova

Un autografo e una dedica del fotografo Steve McCurry direttamente in mostra a Genova, dove decine di appassionati e curiosi si sono messi in coda per incontrarlo e assistere alla sua lectio magistralis in programma a Palazzo Ducale.

Il grande fotografo americano ha firmato le copie del nuovo volume Devotion e altri in vendita al bookshop dell'esposizione Steve McCurry Children, che ha fatto registrare finora oltre 10mila presenze e che sarà visitabile fino al 10 marzo nel sottoporticato di Palazzo Ducale.

In serata McCurry terrà una lectio magistralis nel Salone del Maggior Consiglio parlando di infanzia, di lavoro minorile, di diritti negati come anche della scolarizzazione e dell'importanza delle relazioni che si costruiscono in questa fase delicata della vita, con aneddoti e racconti delle sue esperienze dirette di viaggio. La lectio sarà preceduta dalla consegna della Medaglia Città di Genova, onorificenza che l'amministrazione comunale conferisce a illustri personalità.





