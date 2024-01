Assiom Forex, congresso a Genova ritorna tutto in presenza

Torna nella forma tradizionale, con i relatori tutti in presenza, il congresso dell'Assiom Forex che si terrà i prossimi 9 e 10 febbraio a Genova presso i Magazzini del Cotone di Genova. Come ricorda l'associazione degli operatori finanziari, dopo il messaggio di benvenuto del presidente Massimo Mocio, la giornata di venerdì vedrà il keynote speech "Nuove tecnologie e modernizzazione finanziaria: il ruolo della moneta di banca centrale" di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce. "Sarà un grande onore per noi ospitare rappresentanti delle istituzioni nonché esperti dell'economia, del mondo accademico, dell'industria e del settore bancario per discutere di competitività e crescita, in un momento di grande sfida per il nostro paese e per approfondire i temi di innovazione finanziaria e le prospettive per i mercati" ha sottolineato Massimo Mocio.

La giornata di sabato 10 febbraio ospiterà il primo discorso dell'anno rivolto agli operatori finanziari dal neo governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che parlerà alle 11.30.

Prima il sindaco di Genova Marco Bucci porterà i saluti della città. A seguire, faranno gli onori di casa anche Giovanni Toti, presidente della Regione, Flavia Mazzarella, Presidente di Bper e Massimo Mocio, Presidente Assiom Forex.

Alle 14.30, moderati dal direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini, che intervisterà, fra gli altri, Massimo Mocio, Piero Luigi Montani (amministratore delegato Bper), Francesco Billari (rettore Università Bocconi) ed Elena Beccalli (preside Facoltà Scienze bancarie finanziarie assicurative Università Cattolica).

"L'esperienza positiva delle ultime edizioni ha altresì suggerito di mantenere comunque la fruibilità online già apprezzata dai Soci per tutti gli eventi in agenda, inclusa la tavola rotonda pomeridiana, oltre a conferenze e webinar curati dalle Commissioni di Assiom Forex e delle aziende partecipanti" ricorda Assiom Forex



