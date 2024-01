Arte sacra fil rouge della 33/a edizione di Antiqua a Genova

L'arte sacra sarà il fil rouge della 33/a edizione di Antiqua, la mostra-mercato d'arte antica in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova dal 27 gennaio al 4 febbraio, che vedrà protagonisti la pittura di Luca Cambiaso, i bozzetti religiosi di Santo Bertelli, i paramenti sacri dell'Albergo dei Poveri di Genova e gli argenti liturgici punzonati Torretta del Museo Diocesano.

La rassegna d'alto antiquariato, organizzata dalla Porto Antico di Genova Spa, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, con main sponsor Bper Banca e sponsor La Generale, è stata presentata nello storico Albergo dei Poveri di Genova.

In mostra arredi di alta epoca con incursioni nel modernariato di qualità, sculture, tappeti, ceramiche e vetri artistici, argenti, gioielli e oggetti da collezione. Rilevante la presenza di dipinti, con una scelta che parte dal Seicento per arrivare alla celebrata scuola ligure del Novecento.

"L'obiettivo di Antiqua è sostenere un settore che testimonia le straordinarie capacità artistiche del passato", spiega il presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando. "Siamo orgogliosi di presentare un'iniziativa che si rinnova ogni anno confermandosi un punto di riferimento non solo per l'antiquariato e per gli appassionati - dice la coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini - ma anche per i cittadini che vogliono scoprire opere straordinarie, a partire dalla pittura di Cambiaso, con la possibilità, perché no, di fare ottimi affari acquistando oggetti unici". "Sarà una straordinaria occasione per scoprire e riscoprire l'arte del nostro passato, con un focus particolare sull'arte sacra, nella quale i genovesi sono stati maestri", ricorda l'assessore alle Tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli . Dalla collezione tessile liturgica dell'Albergo dei Poveri arriveranno ad Antiqua alcuni paramenti sacri capolavori unici, tutti finemente decorati, realizzati tra la fine del XVII e la fine del XIX secolo. "È veramente un piacere poter essere presenti ad Antiqua: la storia, la cultura, l'arte fanno parte della nostra essenza", commenta il commissario straordinario dell'Asp Brignole Marco Sinesi.



