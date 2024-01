Amt, Campora "venduti 1600 annuali abbonamenti al giorno"

"Sono stati circa 1600 gli abbonamenti annuali venduti al giorno, in media, da Amt nel periodo tra il 14 e il 20 gennaio, mentre in passato la media era di circa 300 nello stesso periodo, questo dimostra che la sperimentazione delle nuove tariffe sta funzionando". Così l'assessore MAtteo Campora rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata presentata da Donatella Alfonso, consigliera del Pd, in sala rossa. Alfonso in particolare ha chiesto quale sarà per l'azienda il costo della gratuità introdotta per gli under14 e gli over 70, solo dopo le 9.30 del mattino. Campora ha precisato, come fatto più volte dai vertici dell'azienda di trasporto pubblico negli ultimi mesi, che l'obiettivo del nuovo piano tariffario è quello di "aumentare il numero di utenti, sia paganti sia non paganti, sui mezzi pubblici di tutta la rete metropolitana di Amt e questo porterà a un beneficio anche economico".



