Tre rapine in poche ore, fermati due minori

La polizia ha individuato i due minorenni accusati di avere messo a segno, con un maggiorenne, tre rapine la notte del 28 dicembre nel quartiere Castelletto a Genova e in centro storico. Il tribunale dei minori ha disposto l'obbligo di rimanere in casa, sotto controllo dei genitori e dei servizi sociali, e di uscire solo per andare a scuola o a lavoro. I due ragazzini di 17 anni e il diciottenne erano stati fermati quella stessa sera da una volante dopo una rapina a una coppia che stava rientrando a casa in centro storico. La coppia era stata aggredita in modo brutale, inseguita fin dentro l'androne del palazzo dove all'uomo era stato anche rotto il naso. I tre erano stati fermati subito: il maggiorenne era stato arrestato e i due minori denunciati.

Poco prima gli agenti erano intervenuti per altri due episodi, a Castelletto. Due gruppi di ragazzi erano stati aggrediti e rapinati da tre giovani, le cui descrizioni coincidevano con i tre fermati, identificati dopo la terza rapina. Le indagini, avviate dagli uomini della sezione criminalità diffusa della squadra mobile, sono partite dalla testimonianza delle vittime e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il maggiorenne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA