Spedizione punitiva a Genova, due denunce per tentata estorsione

È di cinque fogli di via per due anni dalla città di Genova e di due denunce per tentata estorsione il bilancio provvisorio della spedizione punitiva in seguito a una faida tra famiglie rom che questa notte ha avuto come conseguenza un tamponamento con una donna incinta ferita e alcune auto danneggiate a Sampierdarena. I poliziotti delle volanti hanno identificato i sei occupanti dell'auto arrivata da Roma per regolare i conti con una famiglia rom residente a Genova che gestisce un concessionario di auto nel quartiere di Sampierdarena. I sei, che hanno da 16 a 30 anni, hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio. Due di loro avrebbero minacciato sui social il proprietario del concessionario lo scorso venerdì e poi sabato erano stati fermati a Genova dai carabinieri che li avevano denunciati per porto di oggetti atti a offendere perché a bordo del suv erano state trovate mazze, pietre e chiavi inglesi. Due sono stati anche denunciati per tentata estorsione nei confronti del proprietario del negozio, anche lui rom. A maggio, fra l'altro una delle auto del concessionario era andata a fuoco e i sospetti si erano concentrati sulla famiglia rivale ma le indagini sono ancora in corso da parte del commissariato di Cornigliano.



