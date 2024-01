Rubano cellulare e chiedono soldi, arrestati grazie alla mamma

Hanno tentato un "cavallo di ritorno", l'estorsione con cui si riconsegna un oggetto rubato in cambio di soldi, ma la madre della vittima li ha fatti arrestare chiamando i carabinieri. In manette sono finiti un uomo e una donna di 34 e 32 anni. E' successo a Sampierdarena, la scorsa notte. I due hanno agganciato un giovane di 23 anni e dopo averlo minacciato con un coltello si sono fatti consegnare 80 euro e il cellulare. Il giorno dopo sul telefono della madre del ragazzo è arrivata una telefonata con la quale si chiedevano 230 euro per la restituzione dello smartphone. Madre e figlio sono andati dai carabinieri di Montoggio e hanno raccontato tutto. I militari li hanno accompagnati all'appuntamento e quando la donna è scesa dal taxi, all'uscita del casello autostradale di Bolzaneto, è avvenuto lo scambio. Dopo avere preso i soldi, però, sono arrivati i carabinieri che l'hanno arrestata. Il suo compagno e complice è stato poi arrestato a casa.



