Liguria, 23 senza dimora deceduti in strada nel 2023

Sono 23 le persone senza dimora decedute in strada nel 2023 in Liguria. La nostra regione si pone al settimo posto dopo Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Toscana.

Nella statistica dei Comuni che hanno registrato il maggior numero di senza dimora deceduti in strada, Genova si trova al 7 posto dopo Roma, Milano, Bergamo, Torino, Bologna e Brescia.

Nell'elenco compare anche Ventimiglia che si trova al 21° posto con 4 decessi. I dati sono stati resi pubblici oggi dalla fio.Psd, la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, di Roma.

In Italia "nel corso del 2023 sono morte 415 persone senza dimora, 16 in più rispetto al 2022" spiegano i curatori del report che sottolineano come "dai dati del 2023 emerge che lo scorso anno i mesi invernali hanno rappresentato la stagione più dura per chi non può contare su un alloggio adeguato. In questo periodo dell'anno infatti i decessi sono stati considerevolmente più frequenti, arrivando a coinvolgere oltre 130 persone".





