Il vincitore del Premio Paganini da Genova al Museo del Louvre

Il vincitore del Premio Paganini, il concorso internazionale di violino organizzato al Teatro Carlo Felice di Genova, arriverà a Parigi per suonare al Museo del Louvre. Il 23 gennaio il violinista Simon Zhu, vincitore dell'ultima edizione del concorso, si esibirà nella prestigiosa sede nella capitale francese.

Accompagnato dalla pianista olandese di origini sudcoreane Gile Bae, Zhu presenterà un programma incentrato su Johann Sebastian Bach (Sonata in La maggiore per violino e tastiera BWV 1015), Beethoven (Sonata in fa maggiore 'La primavera' op. 24), Paganini (Capricci nn. 5, 7 e 24 e 'La Campanella').

La pianista proporrà due lavori di Chopin, uno dei quali 'Souvenir de Paganini' ispirato al compositore polacco dal suo primo incontro con il grande violinista genovese. Il concerto verrà registrato e trasmesso da Radio Classique sabato 10 febbraio alle 20.

Prima dell'esibizione, avrà luogo la visita nella rinnovata Cour Puget e le sale delle sculture del XVIII secolo, dove i curatori commenteranno la ristrutturazione degli spazi e le nuove opere presentate. Allo speciale evento, che testimonierà gli storici legami artistici e culturali tra l'Italia e la Francia, Genova e Parigi, parteciperanno i vertici del Museo e, in particolare, la presidente-direttrice Laurence des Cars, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente del Premio, Giovanni Panebianco, componenti del Comitato d'Onore del concerto, insieme all'architetto Renzo Piano, l'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro ed altre personalità.

"II Premio Paganini torna a Parigi - commenta il sindaco Marco Bucci - per il primo dei concerti internazionali di Simon Zhu, strepitoso violinista che si è aggiudicato la 57/a edizione del concorso con una performance davvero incredibile lo scorso ottobre al Teatro Carlo Felice. Siamo orgogliosi di questo risultato e continueremo a lavorare per l'internazionalizzazione del premio e dell'immagine di Genova nel mondo".



