Genoa, contro il Lecce sarà ancora emergenza

La vittoria a Salerno lenisce il momento difficile in casa Grifone per i tanti giocatori infortunati. Contro il Lecce nella prossima sfida infatti degli 8 giocatori assenti all'Arechi il solo De Winter, che era squalificato, è sicuro di tornare a disposizione così come Matturro fermato dall'influenza, mentre qualche piccola possibilità di recupero dovrebbe averla Sabelli alle prese con un risentimento all'adduttore destro.

Squalificati Badelj e Frendrup, il tecnico Gilardino dovrà invece fare i conti con l'indisponibilità sicura di Bohinen, problemi ad un polpaccio fuori per almeno due settimane, Haps che ha subito una distorsione al ginocchio con lesione del legamento collaterale mediale sinistro, Martin alle prese con una lesione al muscolo otturatore esterno sinistro e Messias che ha subito una lesione traumatica all'adduttore destro.



