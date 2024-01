Fisco: 47.021 liguri donano a partiti politici, il 4% del totale

Sono stati 47.021 i liguri che nella dichiarazione dei redditi del 2023 hanno scelto di donare il due per mille dell'Irpef ai partiti politici rispetto a 1.162.735 potenziali contribuenti, il 4% del totale, con il Partito Democratico che si classifica al primo posto per numero di donazioni, seguito da Fratelli d'Italia e M5S, mentre Noi con l'Italia, Italia al Centro e Udc si classificano rispettivamente al terzultimo, penultimo e ultimo posto. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al numero di scelte effettuate dai contribuenti, non al loro ammontare.

In Liguria sono state 15.797 le donazioni al Partito Democratico, 7.893 a Fratelli d'Italia, 4.862 al M5S, 2.764 alla Lega per Salvini Premier, 2.331 a Sinistra Italiana, 2.128 a Europa Verde, 1.459 a Italia Viva, 1.386 a Più Europa, 1.332 ad Articolo Uno, 1.083 a Forza Italia, 974 ad Azione, 906 a Sud Chiama Nord, 715 a Possibile, 611 a Radicali Italiani, 533 alla Lega Nord, 378 all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani, 332 al Partito Socialista Italiano, 241 all'Union Valdotaine, 207 al Sudtiroler Volkspartei, 201al Centro Democratico, 139 a Democrazia Solidale, 132 al Movimento Associativo Italiani all'Estero, 128 a Stella Alpina, 106 al Partito Autonomista Trentino Tirolese, 95 all'Italia dei Valori, 86 a Coraggio Italia, 78 a Noi con l'Italia, 63 a Italia al Centro e 61 all'Udc.



