Soccorso migrante bloccato sugli scogli a Ventimiglia

I vigili del fuoco di Ventimiglia hanno soccorso un migrante rimasto bloccato sugli scogli ai Balzi Rossi probabilmente nel tentativo di raggiungere la Francia. L'intervento è avvenuto a pochi metri dal confine italo francese di Ponte San Ludovico.

Il migrante è stato ricoverato in ospedale con un'ambulanza per accertamenti, sebbene non fosse ferito, tranne alcune escoriazioni alle mani che potrebbe aver riportato nel tentativo di aggrapparsi alle rocce. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da quanto si apprende non è escluso che il migrante fosse intenzionato a raggiungere la Francia a nuoto o attraverso la scogliera sotto la strada.





