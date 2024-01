La Regione Liguria nel 2024 investirà oltre 36 milioni per sostenere i liguri non autosufficienti e assumerà 39 assistenti sociali professionali.

Lo prevede una delibera di Giunta approvata su proposta dell'assessore regionale al Sociale Giacomo Giampedrone.

Più di 33 milioni saranno destinati ai servizi, dai progetti per la gravissima disabilità a quelli per la grave, fino a piani 'Vita indipendente' e 'Meglio a casa', mentre 3 milioni e 120 mila euro serviranno ad assumere a tempo indeterminato gli assistenti sociali.

"Regione Liguria usa tutte le risorse a sua disposizione per non lasciare indietro nessuno. - commentano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore Giampedrone - L'aumento dei fondi nel 2024 sottolinea che i progetti rappresentano uno strumento di sostegno efficace per chi deve affrontare le tante sfide della quotidianità. I servizi previsti fanno tutti capo alle misure della non autosufficienza della Regione e intendono favorire il più possibile la permanenza al proprio domicilio delle persone con disabilità, sostenendo inoltre le famiglie nell'assunzione di personale per l'assistenza, oltre a figure educative per tutte le attività di supporto e sviluppo alle autonomie personali".

A predisporre e realizzare i progetti territoriali saranno i Comuni capofila delle cinque conferenze dei sindaci delle Asl.

Sono 39 le assunzioni di assistenti sociali professionali previste nel 2024, di cui 7 nel territorio dell'Asl1 imperiese, 8 nel territorio savonese dell'Asl2, 12 per la Asl3 genovese, 5 unità nel territorio della Asl4 chiavarese e 7 in quello della Asl5 spezzina.



