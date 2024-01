Metropolitana Genova da domani chiusa in anticipo per lavori

Per quattro giorni consecutivi la metropolitana di Genova chiuderà in anticipo da domani al 25 gennaio a causa dei lavori per la nuova stazione di Corvetto e interventi di manutenzione ordinaria sull'armamento ferroviario.

Lo comunica Amt in una nota.

Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Val Polcevera sarà garantito dalla linea 9 Caricamento-Brin-Pontedecimo.





