Marina Militare, rsu 'carenze d'organico in arsenale Spezia'

"La tabella dell'organico dell'arsenale militare marittimo della Spezia prevede 873 lavoratori civili, attualmente ne sono presenti solo 494, di cui 199 andranno in pensione nel corrente anno. Entro due anni l'arsenale della Spezia rischia di registrare una carenza organica di oltre 500 dipendenti". Lo denuncia la rappresentanza sindacale unitaria dell'arsenale spezzino in una nota.

"Perdere internamente la capacità manutentiva dei propri mezzi e infrastrutture comporta la totale dipendenza da realtà terze che, oggi sono italiane, domani potrebbero dipendere da volontà strategicamente competitive e quindi compromettere la stessa capacità di difesa del nostro Paese: - paventa il sindacato - far intervenire l'industria nazionale nelle attività arsenalizie porterebbe magari ad uno sviluppo del Paese, ma affidare (senza alternativa) determinati settori all'industria estera, lascia intravedere falle di prontezza operativa non trascurabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA