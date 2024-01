Inps, oltre 7.800 domande per l'assegno d'inclusione in Liguria

Sono oltre 7.800 le domande presentate al momento all'Inps in Liguria per ricevere l'assegno d'inclusione, di cui il 76% provenienti da ex percettori del reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'istituto sulla misura che da inizio anno ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza e che da venerdì 26 gennaio vedrà il via ai pagamenti.

Le domande per l'assegno d'inclusione presentate in Liguria sono l'1,4% del totale nazionale pari a 563.250 richieste effettive rispetto a un nucleo di percettori potenziali di 737 mila unità. La Liguria è al 13mo posto nella classifica delle Regioni per numero di domande, davanti a Marche (1%), Basilicata (0,8%), Umbria (0,7%), Molise (0,5%), Friuli Venezia Giulia (0,4%), Trentino Alto Adige (0,2%) e Valle d'Aosta (0,1%).





