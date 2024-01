Genova, riapre al pubblico l'isola delle chiatte al Porto Antico

Ha riaperto al pubblico e ai turisti uno dei luoghi più suggestivi del Porto Antico di Genova, l'isola delle chiatte, dopo quattro mesi di lavori di manutenzione straordinaria alla scafo galleggiante effettuati nei bacini del porto del capoluogo ligure.

La struttura, ideata dall'architetto Renzo Piano per il G8 del 2001, è intitolata al musicista Luciano Berio e formata da una serie di sette chiatte storicamente in uso nel porto, che sono diventate una 'terrazza sul mare' con vista della Lanterna per i genovesi.

"La struttura è stata sottoposta a un intervento di manutenzione straordinaria, dai sette scafi fino alle pavimentazioni e agli arredi. - spiega il sindaco Marco Bucci - Uno dei luoghi più amati e suggestivi di Genova torna interamente a disposizione dei cittadini e turisti, regalando nuovamente viste mozzafiato sul porto e sulla nostra città".





