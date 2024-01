Calcio: il 90mo derby Sestri Levante-Entella finisce pari

Pareggio a reti inviolate tra Sestri Levante ed Entella nel 90mo derby nella storia delle due compagini tigulline disputato nella cornice delle grandi occasioni dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Poche le occasioni da gol, una per parte nel primo tempo, e poi la paura di perdere ha prevalso sul gioco e alla fine lo 0 a 0 accontenta entrambe le squadre.

Sono stati 3.789 gli spettatori paganti per un incasso di 57mila euro alla società rossoblù che giocava "in casa" visto che lo stadio Sivori di Sestri Levante non è ancora pronto per l'idoneità della Lega Calcio professionistica per la serie C. I prossimi turni potrebbero disputarsi nel campo della Sciorba a Genova o al Picco della Spezia a seconda degli accordi tra le società e le Prefetture.



