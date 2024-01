Auto travolge Ape per la vendita di arance, 3 feriti, uno grave

Tre feriti di cui uno grave e cinque mezzi coinvolti: è il bilancio dell'incidente stradale che ha visto un'auto travolgere un'Ape attrezzata per la vendita di arance lungo l'Aurelia a Ospedaletti (Imperia). Stando ai primi accertamenti, sembra che il conducente della vettura con targa francese abbia perso il controllo della guida, travolgendo l'Ape che vendeva arance, ferma a lato della strada.

Sono rimasti feriti l'ambulante e, a quanto si apprende, due donne intente ad acquistare. In seguito alla carambola dovuta al violento impatto sono rimasti coinvolti altri tre mezzi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, che ha allertato l'elisoccorso Grifo, e la polizia municipale.

L'ambulante è stato trasferito in codice rosso dall'elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le due donne in codice giallo, mentre il conducente ha rifiutato il ricovero. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il conducente dell'auto, che stando a quanto appreso sul posto potrebbe aver avuto un colpo di sonno, sarà comunque sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per verificare che non si trovasse alla guida sotto l'effetto di alcol o altre sostanze.



