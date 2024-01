Vento a oltre 100 km/h abbatte alberi e pali nel chiavarese

Notte di lavoro per i distaccamenti di Rapallo e Chiavari dei vigili del fuoco a causa di problemi causati dalle raffiche di vento da nord che hanno sfiorato i cento km/h in alcune zone del Levante Ligure .Alberi caduti sulle strade da San Maurizio dei Monti, al Bracco, a Cavi di Lavagna e Chiavari in via Parma e un palo della luce pericolante. Il comune di Chiavari ha dovuto emettere una ordinanza di divieto di utilizzare tende e ombrelloni da parte degli oltre 500 ambulanti presenti per la tradizionale fiera di Sant Antonio. Brusco calo delle temperature dalla costa all'entroterra scese sotto zero a S.Stefano d'Aveto, -3°C al passo di Cento Croci in comune di Varese Ligure con temperatura percepita di -9°C e forti raffiche lungo tutta la statale 523 Sestri Levante-passo di Cento Croci



