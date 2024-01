"Non possiamo perdere tempo perché la situazione è davvero grave". Così, a Matera, a margine di una visita nello stabilimento della Mermec (ex Ferrosud), il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a una domanda dei giornalisti sull'ex Ilva di Taranto.

Dopo la visita allo stabilimento dove si produce materiale rotabile, il ministro andrà al Centro di geodesia spaziale dell'Asi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA