Tenta suicidio gettandosi da un ponte, salvato dalla Polfer

La Polizia ferroviaria ha salvato un uomo che per oltre un'ora ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte ferroviario di Zoagli nel levante di Genova.

La circolazione dei treni in Liguria è rimasta bloccata per consentire i soccorsi. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, i carabinieri della compagnia di Chiavari, i militi della croce bianca e del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a posizionare i teli anticaduta sotto al ponte alto circa 50 metri, quando l'uomo è stato convinto dalla Polfer a rinunciare al suicidio. Sono in corso le indagini per chiarire i contorni di quanto accaduto.



