'Strade sicure', in Liguria arrivano altri 128 militari

"Il ministero dell'Interno ci ha comunicato l'arrivo di 15 nuovi militari dell'Esercito Italiano nell'ambito del potenziamento dell'operazione 'Strade sicure'". Lo ha detto il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro (Lega). "Questo nuovo contingente di soldati ci permetterà, in accordo con il prefetto di Imperia, di riorganizzare e rendere ancora più efficienti i servizi di sicurezza e i presidi fissi nelle zone più sensibili del nostro territorio".

In tutta la Liguria, ha annunciato l'assessore regionale alla Sicurezza Alessio Piana, "sono in arrivo 128 nuovi militari. In particolare, a Genova sono previsti 78 militari che vanno ad aggiungersi alle esistenti Forze dell'Ordine per presidiare il territorio di Genova".



