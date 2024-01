Si ustiona con l'olio bollente, ambulante è grave

Si è ustionato con l'olio bollente un commerciante ambulante 45enne che stava preparando dolci fritti alla fiera di Sant'Antonio a Chiavari. Di fronte a decine di persone l'uomo inavvertitamente, nel suo stand collocato in piazza Roma, è stato investito da un getto d'olio bollente che lo ha avvolto tra le grida dei presenti.

Si è cercato di spegnere il fuoco mentre sono intervenuti i militi della croce verde chiavarese e il personale del 118, che hanno disposto l'immediato trasferimento dell'ambulante nel reparto per gli ustionati dell'ospedale San Martino di Genova.

L'uomo non è in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia e i vigili urbani di Chiavari.



