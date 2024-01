Sanremo, baci da cartolina per promuovere la Regione Liguria

È andato in scena a Genova il primo casting per diventare protagonisti con un bacio al Festival di Sanremo nel nuovo spot della Regione Liguria, che promuoverà la completa riapertura al pubblico della Via dell'Amore nel Parco nazionale delle Cinque Terre prevista il prossimo luglio dopo oltre dieci anni di chiusura a causa di una frana. Decine di coppie innamorate di lungo corso o nate d'improvviso solo per il casting si sono messe in coda davanti alla Sala della Trasparenza del palazzo della Regione Liguria per partecipare alla 'cartolina' che sarà trasmessa durante le cinque serate del Festival, in diretta televisiva. Lo spot, diretto dal regista Fausto Brizzi, sarà un viaggio nella Liguria attraverso una sfilata di baci nei luoghi più iconici del territorio.

"Gireremo tantissimi baci nelle località più belle della Liguria, - spiega Brizzi - l'idea nasce dalla volontà di cambiare un po', avevamo fatto degli spot ironici negli anni scorsi, invece abbiamo pensato di fare uno spot che in qualche modo sia un viatico per la riapertura della Via dell'Amore alle Cinque Terre, quindi invitiamo tutti a venirsi a baciare in Liguria. Una delle cose che vi posso anticipare è che uno dei baci sarà ambientato proprio a Sanremo". "Speriamo di portare una bella immagine della Liguria nel mondo - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, una Regione aperta e ospitale, che fa della bellezza, dell'affetto e quindi anche dell'amore, un po' il simbolo di una cosa che ci piace, come testimonial del territorio al Festival di Sanremo e poi come filo conduttore della campagna di promozione nel 2024. Vedremo tanta che gente che sceglie la Liguria come palcoscenico dei propri sentimenti in luoghi straordinari a partire dalla Via dell'Amore, che restituiremo ai turisti dopo oltre 20 milioni di investimenti". Sono state 110 le coppie che hanno partecipato al casting dello spot del festival.



