Pd, Natale "prima le amministrative poi pensiamo alle regionali"

"Guai a parlare di regionali prima di parlare di amministrative, chi lo fa di qui a giugno non è degno di questo partito", questo il messaggio che Davide Natale, segretario regionale del Pd, ha lanciato avviando l'assemblea regionale degli amministratori del Partito Democratico, riuniti oggi alla Sala Sivori di Genova. Un momento per ricompattarsi in vista delle sfide elettorali a partire però dall'appuntamento con le comunali. "Oggi dobbiamo dimostrare più che mai che siamo una squadra, noi siamo vincenti se siamo insieme, ogni volta che ragioniamo come individualità invece perdiamo". Natale davanti a una platea formata da sindaci, consiglieri comunali e regionali, parlamentari del Pd e attivisti, ha ricordato alcuni dei temi su cui i dem vogliono puntare, dal rigassificatore alla sanità. "La Liguria che ci racconta oggi Toti è una Liguria che non esiste e l'assemblea di oggi deve diventare l'inizio di un nuovo metodo di lavoro". Dopo il segretario Natale ci sono stati una quarantina di interventi. Tra i presenti all'assemblea, i parlamentari Annamaria Furlan e Valentina Ghio, Andrea Orlando e Luca Pastorino, l'eurodeputato Brando Benifei, i capigruppo in Regione e Comune a Genova Luca Garibaldi e Simone D'Angelo, il sindaco di Savona Marco Russo, quello di Albisola Marina Gianluca Nasuti, Maurizio Moggia (Levanto) e la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo.



