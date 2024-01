Oltre 5mila a Palazzo Ducale al convegno 'L'Impero di Genova'

Oltre 5mila presenze in due giorni a Palazzo Ducale di Genova per il convegno internazionale 'L'Impero di Genova. Dal Mar Nero all'Atlantico, la grande espansione nel Medioevo', che ha visto un tutto esaurito per le conclusioni dello storico e scrittore Alessandro Barbero. Tra i relatori lo storico Michel Balard, professore emerito alla Sorbona di Parigi, e in videocollegamento l'ordinario di Storia medioevale presso l'Università Lomonosov di Mosca e preside della Facoltà di Storia della stessa Università Sergej Karpov Una due giorni di dibattiti e di lectio, dedicata al glorioso passato di Genova, quando fra XI e XV secolo la città si muoveva nello scacchiere geopolitico come una vera e propria superpotenza, controllando direttamente o indirettamente vasti territori e allargando la sua influenza alle estreme periferie di quello che era, allora, il mondo conosciuto.

"Credo che forse nemmeno oggi gli stessi genovesi, noi genovesi, noi liguri, riusciamo a renderci pienamente conto di quello che fu la nostra città tra l'XI e il XVI secolo, - sottolinea l'ideatore e curatore dell'iniziativa Marco Ansaldo - con un'influenza irradiata e profonda nel commercio, nella finanza, nella forza militare, nella lingua, negli usi e costumi, tuttora ben conosciuta e studiata all'estero, come gli esperti internazionali che sono qui testimoniano oggi".

"Un grande successo di pubblico - commenta il professor Antonio Musarra, curatore scientifico del progetto Ianua Genova nel Medioevo - nonostante le relazioni fossero piuttosto tecniche. In fondo, si è trattato di un convegno di accademici, abituati a parlare tra loro. Eppure, ho visto persone che, ancora a tarda sera, stentavano ad alzarsi. Questo lascia ben sperare. Non si tratta di mero campanilismo".

"È con grande soddisfazione che registriamo il grandissimo successo di pubblico per questo convegno di studi storici", afferma il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Giuseppe Costa.



