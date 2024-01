Man, Mihaila e Estevez stendono la Samp, 0-3 col Parma

Un punto nelle ultime quattro partite per la Samp, la sconfitta 3-0 col Parma al Ferraris allunga il filotto negativo per la squadra di Andrea Pirlo che continua a giocare sempre in emergenza. L'episodio che fa infuriare il Doria accade al 41' con il rigore fischiato dall'arbitro Feliciani che dopo aver consultato il monitor a bordo campo ha ravvisato un tocco col polso di Gonzalez dopo il tiro di Di Chiara dai venti metri. Dagli undici metri Man segna nonostante il tentativo di Stankovic che tocca il pallone. Il bis al 44' quando ancora Man dalla destra pennella per Mihaila che appoggia in fondo al sacco. Nella ripresa il tris al 25' con Estevez. E' stata una serata dai sentimenti forti perché era la prima volta che la Samp giocava in casa a un anno dalla scomparsa di Gianluca Vialli. Coreografia in gradinata Sud e maglie speciali indossate dai blucerchiati con i numeri composti dalle foto dei momenti più belli di Vialli alla Samp.



