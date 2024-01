Lo Spezia perde ancora e sprofonda, è ultima in serie B

Lo Spezia sprofonda all'ultimo posto in classifica, perdendo per 0-1 la prima partita casalinga del 2024 contro la Cremonese. Un regalo di Salvatore Esposito, giocatore che dovrebbe portare qualità al centrocampo e che si tramuta questo pomeriggio nel giustiziere dei suoi. Nel primo tempo succede poco o nulla, ma è la Cremonese ad andare più vicina al vantaggio con il portiere Zoet bravo due volte a opporsi ai tiri di Zanimacchia e Falletti. Nella ripresa lo Spezia parte deciso, sfiora la rete con Kouda ma poi ecco l'episodio che decide la partita. Cross dalla sinistra di Zanimacchia a mezza altezza, Salvatore Esposito svirgola con il destro quando avrebbe potuto controllare con l'altro piede e serve a Coda un perfetto assist a due passi dalla porta. Stop e gol. La Curva Ferrovia manifesta il proprio disappunto con un lancio di fumogeni e cori contro la proprietà. Lo Spezia prova a pareggiarla, più con i nervi che con le idee, ma non crea grandi occasioni. Ora dieci giorni di calciomercato per rinforzare una rosa sfiduciata e carente di personalità. In ogni caso servirà un miracolo per evitare la serie C.



