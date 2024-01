In tre lo picchiano perché vogliono il cappello da Babbo Natale

In tre lo hanno circondato e picchiato selvaggiamente solo perché volevano il suo cappello da Babbo Natale. I carabinieri della compagnia di Arenzano hanno individuato gli aggressori e li hanno denunciati. Si tratta di italiani di età compresa tra i 25 e i 30. L'aggressione si è consumata lo scorso 25 dicembre in un bar del lungomare. I tre, secondo quanto ricostruito, avevano preteso che la vittima, un coetaneo, consegnasse loro il cappello da Babbo Natale. I tre dalle parole sono passati ai fatti, pestando la vittima che è stata poi soccorsa e portata in ospedale. Dopo la querela dell'uomo gli aggressori sono stati individuati e denunciati per lesioni aggravate.



