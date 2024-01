Calcio: Genoa; Gilardino a società, "ci sono lacune da colmare"

Vigilia infuocata per il Genoa atteso domani a Salerno da una sfida fondamentale nella corsa salvezza. Alberto Gilardino si è sfogato su due temi importantissimi: gli infortuni e soprattutto il mercato, dal quale si attendeva risposte più immediate soprattutto per l'attacco. "E' stata una settimana paradossale e surreale soprattutto per via di qualche infortunio di troppo dovuto al campo di allenamento. E' un problema reale: dobbiamo gestire ogni allenamento in maniera diversa perché o si pattina come su un lago ghiacciato o se piove cinque minuti non ci si può allenare. Preparare una gara diventa dura e così allenarsi.

Detto questo - ha sottolineato il tecnico - ci siamo allenati con 8/9 giocatori della Primavera ma confido in quelli che verranno a Salerno. Perché so che nelle difficoltà la squadra ha sempre saputo stupire e soffrire e per domani chiederò uno sforzo in più".

Squalificato De Winter, recuperati Thorsby ed Ekuban, Gilardino si è trovato a dover fare i conti con problemi fisici per Martin, Haps, Messias, "ma devo fare valutazioni anche su altri giocatori". Solo due gli arrivi dal mercato con Bohinen "che ne avrà ancora per 2/3 settimane, mentre Spence potrebbe partire titolare" e così il tecnico lancia un altro messaggio alla società. "Mi aspetto risposte dalla società. Abbiamo una necessità oggettiva e reale di colmare determinate lacune.

Devono essere veloci e intervenire rapidamente. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere prima di questo ciclo di gare fondamentali".

Nonostante l'emergenza il tecnico non ha perso però la fiducia. "Credo in chi verrà a Salerno e nei ragazzi che avrò a disposizione. Nelle difficoltà la squadra ha saputo chiudersi come una roccia granitica e saprà farlo ancora di più domani. Io sarò vicino a loro e fin quando avrò una goccia di sangue e di sudore la darò alla mia squadra e ai miei ragazzi. Ambiente caldo? Dobbiamo pensare solo a noi, andremo a Salerno per fare una grande gara con orgoglio, spirito e umiltà".



