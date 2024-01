Usava auto rubata per andare a razziare appartamenti, arrestato

Arrestato il ladro seriale ritenuto l'autore dei una decina di furti in appartamento a Genova tra giugno e ottobre dell'anno scorso. In manette è finito un cittadino albanese di 34 anni. La maggior parte dei colpi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe avvenuta tra Sampierdarena e Bolzaneto, ma anche in centro e a Campomorone.

In totale l'uomo è riuscito a portare via soldi e gioielli per un valore complessivo di 15 mila euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo si muoveva su un'auto rubata a cui cambiava si volta in volta la targa rubandola da altre vetture.



