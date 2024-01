UniGe, via a European master on sustainable systems engineering

Inizierà a settembre 2024, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Computer Engineering, il corso di laurea magistrale Emsse - European master on sustainable systems engineering. Un progetto sostenuto dal programma Erasmus+ che ha visto lavorare in sinergia Università Di Genova, Université de technologie de Compiègne, Universitar politecnica de Catalunya BarcelonaTech, Universiteti Politekink i Tiranes, e Associazione Italiana Systems Engineering, per la realizzazione di un percorso formativo dinamico e a forte impatto internazionale. Il corso di laurea, che si articola in 3 curricula caratterizzati da un forte propensione alla mobilità mira a fornire conoscenze e competenze per la creazione di sistemi efficienti, efficaci e a ridotto impatto economico e ambientale e del successivo follow-up. Tra i punti di forza del corso l'acquisizione di un degree multiplo, comprensivo della laurea magistrale in computer engineering e di altri due titoli di master (lauree magistrali) presenti negli atenei esteri frequentati durante il biennio, e la presenza di una forte rete di collegamento tra università e impresa grazie alla partnership con diverse imprese.



