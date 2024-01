Truffe ad anziani, arrestati un uomo e una donna

I carabinieri di Serra Riccò, insieme ai colleghi di Pozzuoli e la polizia penitenziaria, hanno arrestato due persone, un uomo e una donna di 46 e 21 anni di origine campana, accusati di avere truffato due anziane nell'imperiese. La vicenda risale al 31 ottobre scorso. I due, dopo avere truffato una donna di 63 anni a Serra Riccò, sono andati a Sanremo e Ceriana, dove hanno truffato una anziana di 87 anni e una di 77. Le vittime, secondo quanto emerso dalle indagini, sono state prima contattate da una persona che si presentava come un parente che aveva provocato un incidente. Per evitare altri problemi chiedeva una cifra in contanti che avrebbe ritirato un fantomatico collega. Le due donne hanno consegnato ai truffatori oltre tre mila euro in contanti, gioielli e preziosi per sei mila euro. Attraverso l'analisi delle celle telefoniche e le immagini dei sistemi di videosorveglianza i due sono stati individuati. L'ordinanza è stata notificata in carcere dove i due si trovavano già da dicembre per una truffa messa a segno a Sant'Olcese.



